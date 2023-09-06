В Башкирии 8 сентября отметят День национального костюма народов республики

День национального костюма в Башкортостане отмечают с 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии отметят День национального костюма народов республики. В этом году он выпадает на 8 сентября. Праздник был учрежден в 2020 году и отмечается дважды в год - в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Жителей Башкирии ожидает насыщенная программа, посвященная празднику. Так, 8 сентября в парке «Кашкадан» для взрослых и детей будет организованы красочные мероприятия: матер-классы, экспозиции и дефиле.

Празднования продолжатся и на следующий день. Так, театры Уфы приглашают жителей города и гостей столицы на свои постановки.

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