В 165 домах Башкирии заменят лифты

В Башкирии активно реализуется программа ускоренной замены лифтового оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии продолжается программа замены лифтового оборудования. В 2023 году власти намерены обновить 446 лифтов. Модернизация коснется 165 жилых домов республики. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта РБ.

Известно, что на сегодняшний день подрядные организации выполняют ремонтные работы по замене 149 лифтов в 55 домах, 297 лифтов в 110 домах уже заменены.

Уточняется, что план по замене оборудования выполняется на 100%.

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