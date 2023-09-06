18-летний юноша из Башкирии угнал авто для встречи с девушкой

В Башкирии 18-летний житель Стерлитамака пошел на преступление ради встречи с девушкой

В Стерлитамаке 18-летний юноша угнал машину. Помогали в этом парню его два несовершеннолетних друга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, угонщик хотел встретиться с девушкой из другого района республики и не нашел иного способа добраться до нее, как похитить чужое авто. Чтобы завести ВАЗ-2105, им пришлось украсть аккумуляторную батарею с ВАЗ-2106, которая была припаркована в соседнем квартале. Сняв аккумулятор и поставив его на другую машину, злоумышленники завели отечественный автомобиль и поехали к девушке в Аургазинский район.

Об угоне полицейские узнали на следующее утро, когда хозяин отечественной легковушки написал заявление. По его словам, он оставил машину на Коммунистической улице, а пока он спал, авто было угнано.

Похитителей быстро поймали и теперь решается вопрос о заведении уголовного дела.

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