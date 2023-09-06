На входе в Сад имени Аксакова в Уфе стартовала установка колонн

Фото: ufacity.info

В Уфе на входе в Сад имени Аксакова стартовала установка колонн. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Чтобы сохранить исторический облик общественного пространства входная группа сада со стороны улицы Пушкина (колонны и верхнее горизонтальное перекрытие антаблемент) рабочие демонтировали и отправили на реставрацию. В настоящее время уже завершено устройство нового фундамента.

Реконструкция Сад имени Аксакова, как утверждают власти столицы Башкирии, завершится в конце текущего месяца.

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