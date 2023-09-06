В Башкирии 7 сентября ожидаются грозы и туман

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 7 сентября, в Башкирии ожидаются сильные осадки и туман. Это следует из прогноза синоптиков Башгидрометцентра.

Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью – в некоторых, а днем по всей республике пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Будет юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +7,+12°, днем потеплеет +16,+21°.

Ночью и утром на некоторых участках автомобильных дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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