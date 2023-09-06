В Башкирии введен карантин по бешенству

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чишминском районеБашкирии введен карантин по бешенству животных. Указ о данной мере отдал глава республики Радий Хабиров.

Очаг заражения возник в подсобном хозяйстве жителя деревне а Арово. В настоящее время в эпизоотическом очаге запрещается лечить заболевших животных, которые восприимчивы к заболеванию, а также снимать шкуры с уже умерших. Также строго воспрещается посещение территории любыми посторонними, кроме специалистов ветеринарной станции.

В самом селе пока запрещается проводить сельскохозяйственные ярмарки. Также жителям Арово нельзя ввозить и вывозить за пределы деревни животных и домашний скот на протяжении полугода.

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