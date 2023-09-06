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НовостиОбщество6 сентября 2023 8:34

В центре Уфы началось благоустройство тротуара на улице Свердлова

В настоящее время идет демонтаж старых бордюров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В центре Уфы началось благоустройство тротуара на улице Свердлова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Работу ведутся на четной стороне улицы на участке от Гоголя до Карла Маркса. В настоящее время идет подготовка к основному этапу благоустройства. Рабочие демонтируют старые бордюры и покрытие.

– Скоро здесь будет обновленная пешеходная зона из брусчатки, – заверил в своей публикации мэр башкирской столицы.

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