Фото: Андрей МИНАЕВ

В Башкирии создали Дирекцию по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Соответствующий указ, пописанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на портале правовой информации региона.

Организация, как утверждается в документе, была сформирована для разработки и производства БПЛА гражданского и военного назначения, а также развития научно-технологического и кадрового потенциала отрасли.

Утвержден состав Дирекции, в нее вошли члены республиканского правительства, главы предприятий, некоммерческих организаций, руководители вузов и колледжей. Председателем организации назначили министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Дирекции поручено разработать стратегию развития беспилотной авиации в республике до 2035 года, а также подготовить соответствующий план мероприятий.

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