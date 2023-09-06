Власти Башкирии объяснили разницу в данных о жертвах спиртного у Минторга и РПН

В Башкирии за 2022 год от отравления спиртосодержащей продукцией скончался 151 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве торговли и услуг Башкирии объяснили разницу в данных по отравлениям алкоголем с региональным Роспотребнадзором.

В ответе на запрос «КП-Уфа» в Минторге республики подчеркнули, что министерство в отличие от Роспотребнадзора использует другие источники информации. В частности, они используют статистические сборники, которые публикуются раз в год.

По этим данным всего за 2021 год зафиксировано 57 смертей от алкогольного отравления, а в 2022 году – 52.

- Управление Роспотребнадзора проводит токсикологический мониторинг ежемесячно, при этом в нем указывается смертность от отравления спиртосодержащей продукцией, - отметили в министерстве.

Так, согласно предварительным данным Роспотребнадзора по Башкирии за январь-декабрь 2022 года от отравлений спиртосодержащей продукцией умер 151 человек.

- Таким образом, речь идет о разных источниках информации (соответственно методиках подсчета) и о разных видах продукции - «алкогольной» (пищевая) и «спиртосодержащей» (может быть пищевая и непищевая, а также лекарственные препараты), - пояснили в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии.

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