В уфимской Зеленой роще пенсионер рухнул в глубокий котлован

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 5 сентября, в уфимском микрорайоне Зеленая роща пожилой мужчина свалился котлован и не смог из него самостоятельно выбраться. Об инциденте рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Происшествие случилось на улице Авроры 18/2. На помощь пострадавшему выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии. Пенсионер упал котлован глубиной три и шириной четыре метра.

По указанному адресу проводятся земляные работы, а сам котлован был огражден. Спасатели подняли наверх пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. 65-летний уфимец рассказал, что возвращался из гостей домой, но заблудился. Как оказался в котловане, пенсионер объяснить не смог.

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