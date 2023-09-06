Жители Башкирии стали тратить больше денег в заведениях общепита, чем в прошлом году

Оборот общепита в Башкирии за полгода составил 17 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» сообщают, что всего за первую половину 2023 года оборот в сфере общественного питания достиг 17 млрд рублей. Это на 8,1% выше, чем за первое полугодие 2022 года.

Как пояснили в Минторге республики, по состоянию на начло 2023 года в Уфе работали 1011 точек общепита, включая всевозможные закусочные и столовые. Среди них 153 ресторана, 93 бара и 291 кафе. Из них 317 предприятий имеют лицензию на продажу алкогольной продукции.

По сравнению с 2022 годом количество точек общепита конкретно в Уфе выросло на 191 заведение. Так, в башкирской столице за год появились 7 новых ресторанов, открылись 6 баров и 23 кафе.

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