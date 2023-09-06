В Уфе в организме трехлетнего малыша обнаружили десяток магнитных шариков

Фото: Минздрав Башкирии

Врачи уфимской больницы скорой медицинской помощи спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

В медучреждение обратились родители трехлетнего малыша, он жаловался на боли в животе. Был сделан рентген, и в брюшной полости у маленького пациента обнаружились десять магнитных шариков диаметром три миллиметра. Специалистам удалось их извлечь.

В Минздраве республики напомнили, что магнитные шарики – это опасные игрушки. Находясь в различных петлях кишечника, они притягиваются друг к другу. Из-за этого петли перестают двигаться, что приводит к образованию некроза, перитонита и сепсиса.

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