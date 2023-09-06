В уфимской Черниковке из пожара с помощью спецустройства спасли женщину

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 5 сентября, в уфимском микрорайоне Черниковка случился пожар в однокомнатной квартире жилого дома. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

ЧП произошло на улице Ивана Франко. На место прибыли силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных ведомств. Из опасной зоны при помощи специального устройства специалисты спасли женщину, также было эвакуировано три человека. К тушению было привлечено восемь человек и три единицы техники.

Причины пожара и его обстоятельства установит дознаватель МЧС.

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