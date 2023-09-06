В Башкирии мужчина за три дня перечислил мошенникам почти миллион рублей в попытке воспользоваться интим-услугами

В Мелеузовком районе Башкирии 42-летний местный житель лишился 900 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мелеузовком районе Башкирии 42-летний местный житель лишился 900 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами. Об этом сообщило региональное МВД.

По данным полиции, мужчина выпил очень много алкоголя, и ему захотелось плотских утех. В интернете он нашел объявление об интим-услугах и позвонил по указанному номеру. Неизвестным он озвучил свой адрес и предпочтения, а дальше, как отметили в правоохранительном ведомстве, «все было как в тумане».

– Аферисты с разных номеров звонили и под разными предлогами просили перевести им деньги. Сначала в виде полной предоплаты, потом появлялись вымышленные проблемы и так далее. Заявитель очень хотел получить интим услуги, поэтому не останавливался ни перед чем. Даже отправился в отделение банка, чтобы через кассу отправить свои личные накопления, – передали в МВД.

Пока даже неизвестно, с кем разговаривал потерпевший – с мужчиной или женщиной. Так или иначе, но обещанные услуги он так и не получил. Мошенники держали его на крючке целых три дня. За это время он отправил им более 900 тыс. рублей. Проспавшись, несчастный, наконец, понял в чем дело и пошел писать заявление в полицию.