Нефтекамск возглавил список самых пьющих городов Башкирии

Самым пьющим городом Башкирии в первой половине 2023 года стал Нефтекамск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам первого полугодия 2023 года самым пьющим районом Башкирии стал Уфимский.

В министерстве торговли и услуг Башкирии по запросу «КП-Уфа» рассказали, в каких городах и районах республики в первой половине 2023 года покупали больше всего алкоголя. Всего за этот период на одного жителя региона было продано 5,1 литров алкогольной продукции.

По данным Минторга Башкирии меньше всего алкогольной продукции было реализовано в Ермекеевском районе республики – средний показатель составил 2,73 литра на человека. А самым пьющим районом оказался Уфимский - 8,36 литров на человека.

Среди городов Башкирии в январе-июне 2023 года самым пьющим оказался Нефтекамск – 7,54 литра на человека. А меньше всего в этот период алкоголя покупали в Кумертау – 6,15 литров на человека.

За первую половину 2023 года бюджет Башкирии за счет акцизов на алкоголь пополнился на 6 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в Минторге республики.

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