В Уфимском районе на трассе разлился битум после столкновения двух грузовиков

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 5 сентября, в Уфимском районе Башкирии на трассе столкнулись два грузовика. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Произошло касательное столкновение битумовоза и автомобиля Shacman. В результате происшествия с цистерны растекся битум на площади 80 квадратных метров. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. ГИБДД организовала на участке реверсивное движение. Проезд транспорта затруднен не был.

– Причина ДТП устанавливается, – заявили в МЧС.

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