В Михайловке из-за пожара в жилом доме были вынуждены эвакуироваться 60 человек

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 5 сентября, в Уфимском районе Башкирии случился пожар в многоквартирном доме. О происшествии рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел пожар на лестничной площадке в жилом доме по улице Сливовая в селе Михайловка. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек. К счастью, в результате происшествия в пламени пострадали лишь велосипед и детская коляска.

Причины пожара и обстоятельства случившегося предстоит установить дознавателю МЧС.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Установите дома пожарный извещатель. Он оповестит о пожаре, даже когда вы спите. При возникновения пожара звоните 101 или 112, – порекомендовали в МЧС.

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