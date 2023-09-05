Бывшая заведующая детским садом в Уфе осуждена за мошенничество

Приговор женщине вынесли в Советском райсуде

В Уфе осуждена бывшая заведующая детским садиком. Ее обвиняли в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве.

Напомним, с января 2018 года по январь 2022 года руководительница образовательного учреждения получала дополнительную зарплату, фиктивно устроив к себе на работу свою знакомую. За четыре года ущерб казне составил более одного млн рублей.

Как сообщает республиканская прокуратура, Советский районный суд приговорил женщину к трем годам условно и испытательному сроку длительностью три года. Также решением суда экс-начальнице придется восполнить ущерб, причиненный ее действиями.

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