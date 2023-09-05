В Башкирии размер льготной ИТ-ипотеки достиг более двух миллиардов рублей

С начала действия в Башкирии программы льготной ИТ-ипотеки принято 1170 заявок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии выдали более 300 кредитов по программе льготной ИТ-ипотеки. Их сумма достигла более двух миллиардов рублей. Как рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, всего было рассмотрено 1170 заявок.

- Благодаря дополнительному субсидированию республикой ставки, установленной на федеральном уровне, сейчас в республике можно взять такой кредит под 4% годовых, - уточнил Назаров.

Напомним, максимальная сумма кредита, которую можно получить по данной программе, шесть миллионов рублей. На эти средства участники могут купить квартиру в строящемся или уже готовом доме.

Получить льготную ипотеку могут граждане России до 50 лет, зарегистрированные в Башкирии и работающие в аккредитованной IT-компании, действующей на территории республики

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