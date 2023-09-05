Жители Башкирии отдали мошенникам 15 млн рублей

За сутки в полицию республики поступило почти 40 сообщений о мошенничествах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионер из Башкирии лишился почти одного миллиона рублей из-за мошенников. 75-летнего мужчину аферисты водили за нос два дня. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Действовали мошенники по проверенной схеме: звонок от лжесотрудника банка, который сообщает о подозрительной активности, а затем убеждает жертву перевести деньги на якобы безопасные счета.

- Мужчину убедили оформить кредиты и отправить полученные деньги - около 700 тысяч рублей - на «безопасные счета», якобы для предотвращения действий аферистов. Пенсионер отправил через банкоматы почти миллион рублей, и только потом понял, что его обманули, - уточнили в МВД.

На такую же уловку попали еще семь жителей Башкирии. Общая сумма ущерба оценена в более 15 млн рублей.

По всем фактам мошенничества заведены уголовные дела.

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