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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:00

В Башкирии число заражений ротавирусной инфекцией достигло 1955 случаев

В Роспотребнадзоре рассказали о ротавирусной инфекции в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Доля детей до 17 лет в структуре заболеваемости составляет более 80% от всех случаев заболевания

Доля детей до 17 лет в структуре заболеваемости составляет более 80% от всех случаев заболевания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано почти две тысячи случаев заболевания ротавирусной инфекцией. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, показатель заражения находится на допандемийном уровне.

Из 1955 фактов инфицирования 80% приходится на долю детей до 17 лет. Ротавирус сопровождается такими симптомами как боль в животе, диарея, лихорадка и снижение аппетита.

- В связи с этим необходимо соблюдать меры предосторожности: мыть руки, фрукты, овощи и детские игрушки, проводить ежедневную влажную уборку, а также пить кипяченую или бутилированную воду, - обратились к жителям Башкирии в ведомстве.

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