На складе тротуарной плитки в Башкирии произошел пожар

На место происшествия выехали экстренные службы

В Кармаскалинском районе Башкирии произошел крупный пожар на складе тротуарной плитки. Об этом рассказали в МЧС республики.

По информации ведомства, огонь вспыхнул на предприятии на улице Гафури в поселке Прибельский. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение кровли железобетонного здания размером 13х12 м.

Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. Известно, что пострадавших в пожаре нет.

На месте работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить обстоятельства и причину возгорания склада.

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