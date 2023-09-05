В Башкирию поступили 842 тысячи доз вакцин от гриппа

К началу общероссийской прививочной кампании в Башкортостан поступили 842 тысячи доз вакцин от гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирию прибыла первая партия вакцины отечественные препараты от гриппа. Как рассказали в пресс-службе республиканского минздрава, в регион поступили «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» в количестве 842 тысяч доз.

Как уточнили в министерстве, 97,5 тысяч доз «Ультрикса» предназначены для иммунизации детей, почти 66 тысяч доз предусмотрены для пациентов с хроническими заболеваниями и беременных.

Также почти 10 тысяч призывников будут вакцинированы «Совигриппом», 552 тысяч доз этого же препарата будут направлены на вакцинацию взрослого населения Башкирии.

В минздраве республики в очередной напомнили, что вакцинация является одним из основных методов борьбы с вирусом.

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