В 2023 году жители Башкирии стали больше покупать алкоголя в магазинах

Всего за полугодие жители Башкирии купили 2,51 млн декалитров спиртного всех видов Фото: Александр РОГОЗА

Жители Башкирии за январь-июнь 2023 года купили 2,51 млн декалитров алкогольной продукции, сообщает Минторг республики.

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» представили статистику по продажам алкоголя в республике. В нее не попали данные по самодельному домашнему алкоголю и, конечно же, по контрафакту.

Как выяснилось, на территории региона в магазинах жители купили 2,51 млн декалитров спиртного всех видов. Это на 5,4% больше, чем за этот же период в прошлом году (2,27 млн декалитров).

Как пояснили «КП-Уфа» в Минторге Башкирии, жители республики чаще всего покупают водку (46,4% от объема продаж), на втором месте вино и плодовая продукция (31,6%). Ликеро-водочные изделия и другие виды спиртного – 12,3% от общего объема продаж алкоголя.

Коньяк предпочли 5,2% покупателей, а слабоалкогольные напитки 4,5%, сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии.

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