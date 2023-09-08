Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 сентября 2023 5:07

В Башкирии в 2023 году сильно вырос спрос на швейные машинки

Власти Башкирии отметили падение цен на бытовую технику в первой половине 2023
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» представили данные о ценах на бытовую технику. По данным ведомства, только один товар в январе-июней 2023 года подорожал на рынке – остальная техника упала в цене.

Как отметили в Минторге Башкирии, в первом полугодии 2023 года в республике средние цены на бытовую технику снизились на 2,7%. В тот же период 2022 года также наблюдалось падение цен на электронику – тогда она подешевела по сравнению с ценами 2021 года на 26,3%.

Единственный вид бытовой техники, показавший рост средней цены, согласно официальным данным, в первом полугодии 2023 года – швейные машинки.

- По косвенным данным, рост средней цены связан с повышенным спросом на швейное оборудование, возникшим на фоне активизации бизнеса в сфере текстильного производства, - прокомментировали в Минторге Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.