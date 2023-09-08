В Башкирии в 2023 году сильно вырос спрос на швейные машинки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» представили данные о ценах на бытовую технику. По данным ведомства, только один товар в январе-июней 2023 года подорожал на рынке – остальная техника упала в цене.

Как отметили в Минторге Башкирии, в первом полугодии 2023 года в республике средние цены на бытовую технику снизились на 2,7%. В тот же период 2022 года также наблюдалось падение цен на электронику – тогда она подешевела по сравнению с ценами 2021 года на 26,3%.

Единственный вид бытовой техники, показавший рост средней цены, согласно официальным данным, в первом полугодии 2023 года – швейные машинки.

- По косвенным данным, рост средней цены связан с повышенным спросом на швейное оборудование, возникшим на фоне активизации бизнеса в сфере текстильного производства, - прокомментировали в Минторге Башкирии.

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