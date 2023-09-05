В первой половине 2023 года в Башкирии смартфоны подорожали на 40%

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии в январе-июне 2023 года наблюдался рост цен на смартфоны и планшеты, сообщили «КП-Уфа» в Минторге республики.

По данным министерства торговли и услуг Башкирии, за первые шесть месяцев 2023 года в республике наблюдался рост средних цен на смартфоны (плюс 40%), планшеты (на 37%) и на легковые автомобили иностранного производства (в среднем на 20%).

Также в магазинах республики в этот период на 15% подорожали коляски для новорожденных, древесностружечные плиты (стройматериал – Ред.) подорожали на 9% и ноутбуки на 8%.

В январе-июне 2023 года некоторые промтовары подешевели. По данным Минторга Башкирии, на 15% подешевело хозяйственное мыло, на 9% стиральный порошок, на 6% туалетная бумага, на 3% зубная паста. Обрезные доски подешевели на 1% и на 0,2% снизилась средняя цена на подгузники.

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