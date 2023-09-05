В первой половине 2023 года в Башкирии сильнее всего подорожала капуста

Сильнее всего в Башкирии в первой половине 2023 года подорожали овощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минторге Башкирии специально для «КП-Уфа» рассказали, какие продукты питания в республике подорожали в первом полугодии 2023 года сильнее остальных.

В министерстве торговли и услуг Башкирии со ссылкой на данные Росстата сообщают, что в январе-июне 2023 года в республике наблюдался наибольший рост цен на овощи.

Сильнее остальных за этот период подорожала белокочанная капуста – в среднем в 2,6 раза. Также в 2,4 раза подорожала морковь, репчатый лук на 96%, свекла на 66%, картофель на 58%. Также на 22% повысилась средняя цена на яблоки и на 15% на сахар.

В Минторге Башкирии объяснили такой рост цен тем, что летом 2022 года в республике наблюдалась засуха и поэтому был собран низкий урожай этих овощей. В итоге, в республику пришлось завозить овощи из других регионов и из-за рубежа.

- Кроме того, аномально холодная зима в государствах Средней Азии –традиционных поставщиках данных товаров на российский рынок, оказала значительное влияние на цены. Урожаи погибли в неотапливаемых хранилищах. Правительства стран вводили запрет на экспорт, чтобы держать цены на собственных рынках, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Минторга Башкирии.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2023 года в Башкирии снизились средние цены на крупы, особенно на гречневую. Падение составило от 5 до 27%. Подешевели также огурцы (45%), помидоры (15%), яйца куриные (14%), хлебобулочные и макаронные изделия из пшеничной муки (4-5%), кисломолочные продукты (2%-5%), передают в Минторге республики.

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