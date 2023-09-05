В Уфе новая школа в Затоне готова на 67%

Строящаяся школа в Затоне готова на 67% – мэр Уфы

В Уфе появится новая школа на 1225 мест. Она будет расположена в микрорайоне Затон.

По словам мэра города Ратмира Мавлиева, готовность объекта на сегодняшний день составляет 67%. Рабочие уже возвели стены, обустраивают фасад, устанавливают инженерных сетей и ведут работы по внутренней отделке.

Сити-менеджер Уфы добавил, что подрядчику даны рекомендации ускорить темп строительства школы.

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