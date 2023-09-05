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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:00

В Уфе возле 24-этажного нового дома произошел обвал грунта

В мэрии Уфы рассказали о ликвидации последствий обвала грунта в микрорайоне Южный
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Аида Гиниятуллина / vk.com

Фото: Аида Гиниятуллина / vk.com

В микрорайоне Южный рядом с новым домом, расположенным на улице Генерала Рыленко, 8, произошел обвал грунта. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители. По их словам, обрушение почвы они обнаружили благодаря трещине на асфальте. След вел к концу карьера, где велись строительные работы.

Оказалось, что грунт под подпорной стеной многоэтажки, которая насчитывает 240 квартир, начал осыпаться и проседать. В результате этого угол подпорной стены повис в воздухе.

Как сообщили в городской администрации, произошедшее поставлено на контроль ответственных служб. Для предотвращения обвала и разрушения грунта

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