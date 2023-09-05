В Башкирии растет число зараженных коронавирусом

В общей сложности выздоровело 362 824 заболевших, из них семь за последние сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии растет показатель заболеваемости ковидом. Это следует из оперативных данных регионального минздрава.

Так, за сутки было отмечено еще 30 фактов заражения. Неделю назад суточный прирост составлял всего 20 случаев. За все время пандемии было подтверждено 370 412 фактов инфицирования.

Отмечается, что 53 пациента, большинство из которых пожилые люди, получают лечение в стационарах Башкирии, амбулаторно наблюдается 431 житель региона.

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