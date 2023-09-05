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НовостиЭкономика5 сентября 2023 10:52

Самым популярным продовольственным товаром в Башкирии стали куриные яйца

Власти Башкирии назвали самые популярные продукты в 2023 году
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Всего за первое полугодие 2023 года на продукты жители Башкирии потратили 294,5 млрд рублей

Всего за первое полугодие 2023 года на продукты жители Башкирии потратили 294,5 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первом полугодии 2023 года жители Башкирии из продовольственных товаров чаще всего покупали куриные яйца и кисломолочную продукцию.

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» раскрыли самые популярные у жителей республики продовольственные товары.

По данным министерства, в январе-июне 2023 года в республике чаще всего покупали куриные яйца, кисломолочную продукцию, хлеб, мясо птицы, огурцы и помидоры, макароны, картофель, чай и муку.

Всего за первое полугодие жители региона потратили на продукты 294,5 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

- Сведения предоставлены на основе данных контрольно-кассовой техники. Товарные группы определены при помощи анализа текстового поля чека «Наименование товара» с использованием нейронных сетей. Точность определения товарной группы составляет около 80%, - подчеркнули в Минторге Башкирии.

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