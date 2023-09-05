Самым популярным продовольственным товаром в Башкирии стали куриные яйца

Всего за первое полугодие 2023 года на продукты жители Башкирии потратили 294,5 млрд рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первом полугодии 2023 года жители Башкирии из продовольственных товаров чаще всего покупали куриные яйца и кисломолочную продукцию.

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» раскрыли самые популярные у жителей республики продовольственные товары.

По данным министерства, в январе-июне 2023 года в республике чаще всего покупали куриные яйца, кисломолочную продукцию, хлеб, мясо птицы, огурцы и помидоры, макароны, картофель, чай и муку.

Всего за первое полугодие жители региона потратили на продукты 294,5 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

- Сведения предоставлены на основе данных контрольно-кассовой техники. Товарные группы определены при помощи анализа текстового поля чека «Наименование товара» с использованием нейронных сетей. Точность определения товарной группы составляет около 80%, - подчеркнули в Минторге Башкирии.

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