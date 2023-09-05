В Уфе на участке проспекта Салвата Юлаева заменят асфальт за 100 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Центр организации и проведения конкурсных процедур администрации Уфы объявил конкурс по отбору подрядчика для обновления дорожного полотна на участке проспекта Салавата Юлаева. Согласно опубликованной на портале государственных закупок информации, на замену асфальта на трехкилометровом отрезке проспекта от улицы Мурманской до улицы 50 лет СССР власти готовы выделить из муниципальной казны на это до 100 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации столицы Башкирии. Подрядчику предстоит до 10 ноября текущего года провести подготовительные работы, уложить новый слой асфальта и нанести разметку на площади более 66 тысячи квадратных метров.

Выбрать подрядчика планируют на торгах 26 сентября.

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