Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 10:24

В Уфе на участке проспекта Салвата Юлаева заменят асфальт за 100 млн рублей

Речь идет о трехкилометровом участке от улицы Мурманской до улицы 50 лет СССР
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Центр организации и проведения конкурсных процедур администрации Уфы объявил конкурс по отбору подрядчика для обновления дорожного полотна на участке проспекта Салавата Юлаева. Согласно опубликованной на портале государственных закупок информации, на замену асфальта на трехкилометровом отрезке проспекта от улицы Мурманской до улицы 50 лет СССР власти готовы выделить из муниципальной казны на это до 100 миллионов рублей.

Заказчиком работ выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации столицы Башкирии. Подрядчику предстоит до 10 ноября текущего года провести подготовительные работы, уложить новый слой асфальта и нанести разметку на площади более 66 тысячи квадратных метров.

Выбрать подрядчика планируют на торгах 26 сентября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.