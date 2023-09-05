Три тысячи человек подали заявки на вступление во 2-ой батальон Салавата Юлаева

Формирование подразделения продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько человек выразили желание вступить во второй батальон Салавата Юлаева в Башкирии. Известно, что оперштаб получил три тысячи заявлений, одобрено из которых были всего 310.

На сегодняшний день формирование батальона продолжается. Большинство добровольцев уже направлены на боевое слаживание.

По словам советника по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ Артура Юмагужина, бойцы батальона будут обеспечены новейшим вооружением.

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