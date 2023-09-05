Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 11:00

Три тысячи человек подали заявки на вступление во 2-ой батальон Салавата Юлаева

Основная часть состава уже проходит боевое слаживание
МАКАРОВА Елизавета
Формирование подразделения продолжается

Формирование подразделения продолжается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько человек выразили желание вступить во второй батальон Салавата Юлаева в Башкирии. Известно, что оперштаб получил три тысячи заявлений, одобрено из которых были всего 310.

На сегодняшний день формирование батальона продолжается. Большинство добровольцев уже направлены на боевое слаживание.

По словам советника по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ Артура Юмагужина, бойцы батальона будут обеспечены новейшим вооружением.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.