В Башкирии число недостроенных объектов снизилось на 79,3%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии сократилось количество недостроенных объектов. Об этом на недавнем совещании с главами администраций муниципалитетов заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы правительства, за последние два года власти существенно упорядочили и систематизировали работу в данном направлении. Была утверждена необходимая нормативная правовая база, также чиновники определили порядок списания невостребованных результатов проектно-изыскательских работ и затрат, понесенных на строительство объектов со сроком более пяти лет.

В итоге на муниципальном уровне количество объектов незавершенного строительства снизилось на 79,3%. За полугодие их количество сократилось на 117.

Назаров поручил Министерству строительства и архитектуры Башкирии совместно с подведомственными учреждениями до 1 декабря принять меры по документальному оформлению построенных и уже эксплуатируемых объектов, передаче объектов газо-, водо- и электроснабжения ресурсоснабжающим организациям, списанию невостребованных более пяти лет результатов проектно-изыскательских работ.

– Администрации города Уфы до 1 декабря завершить процедуру передачи объектов незавершенного строительства, – отметил премьер.

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