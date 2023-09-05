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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:53

Житель Башкирии заразился опасной инфекцией, съев грязные овощи

В республике зарегистрировали случай иерсиниозма
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Башкирии заразился опасной инфекцией после трапезы с грязными овощами. Об этом рассказало издание UfacityNews.ru со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

За текущий год специалисты зарегистрировали одного пациента с кишечным иерсиниозом, которая также известна как псевдотуберкулез или дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка. Гражданин, как сообщается, заразился, съев грязные овощи.

Основными хранителями, носителями и переносчиками инфекции являются мыши, полевки, и землеройки. Также бактерии могут попасть в овощехранилища с овощами и фруктами, которые были инфицированы еще в полях. Люди заражаются, как правило, пищевым путем.

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