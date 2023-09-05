До 2025 года в Уфе перекрыли участок Набережной реки Белая

Фото: ufacity.info

Сегодня, 5 сентября, в Уфе до 31 декабря 2024 года перекрыли участок проезжей части улицы Набережная реки Белая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с демонтажом и монтажом пролетных строений старого арочного мост. Будет перекрыт участок от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Капитальный ремонт арочного Бельского моста начался в марте прошлого года. Он является одним из юбилейных объектов 450-летия столицы Башкирии. Как утверждают власти Уфы, после ввода его в эксплуатацию в направлении южного въезда в город и выезда из него будет функционировать 11 полос движения.

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