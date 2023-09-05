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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:24

14-летнего водителя мопеда госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП в Уфе

В Уфе после ДТП с Lada Largus получил тяжелые травмы 14-летний водитель мопеда
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 4 сентября, в уфимском микрорайоне Инорс в ДТП пострадали два подростка. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД столицы Башкирии.

Авария случилась возле дома №1 по улице Ферина. 27-летний водитель с Lada Largus во время поворота во двор не уступил дорогу мопеду, который ехал ему навстречу. В результате столкновения 14-летний водитель мопеда, у которого не было водительского удостоверения, получил тяжелые травмы головы, мальчика госпитализировали. Его сверстник-пассажир повредил ногу, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

Согласно предварительным данным, мопед принадлежит другу несовершеннолетнего. По факту ДТП было начато административное расследование.

Материалы проверки планируется направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для вынесения решения о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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