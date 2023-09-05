Жительницу Уфы осудят за жестокое обращение со своими детьми 6 и 12 лет

Фото: Рустем АХУНОВ

Жительницу Уфы осудят за жестокое обращение со своими детьми и оставление ребенка-инвалида в опасности. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии дознания, мама детей шести и 12 лет не занималась их воспитанием, содержанием и обучением. Кроме того, она вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем в присутствии детей и оставляла их одних без присмотра.

Старший сын женщины страдает от сахарного диабета. Зная об этом, она не соблюдала назначения врача и не забирала из аптеки необходимые ребенку лекарства. В итоге режим приема препаратов нарушался, из-за чего мальчик неоднократно попадал в реанимацию.

Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Теперь же ей придется понести наказание уже по уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности.

Сейчас дети находятся у опекуна. Обвиняемая свою вину признала.

– Уголовное дело после вручения обвинительного акта будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщила прокуратура.

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