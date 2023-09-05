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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:09

В результате столкновения иномарок в Уфе пострадали двое детей

В Уфе в ДТП с Hyundai Solaris и Mercedes-Benz C280 пострадали дети 2 и 13 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 4 сентября, в Октябрьском районе Уфы в результате столкновения иномарок пострадали двое детей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Сипайловская. 42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris врезалась в стоящий Mercedes-Benz C280, который, согласно предварительным данным, остановился на дороге из-за технической неисправности. В результате случившегося дети двух и 13 лет, находящиеся в салоне «Хендай», получили ушибы.

По факту ДТП было начато разбирательство.

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