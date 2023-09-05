23-летний уфимец погиб в ДТП с ВАЗ-2112

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера около полуночи, 4 сентября, в Калининском районе Уфы в ДТП погиб 23-летний парень. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на бульваре Баландина. 18-летний горожанин за рулем ВАЗ-2112 наехал на пешехода, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу со светофором. В результате случившегося пострадавший получил тяжелейшие травмы, он скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Сам водитель не пострадал.

По факту случившегося было начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

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