В Башкирии пропал житель Ижевска Денис Перевозчиков

Фото: МВД Нефтекамска

В башкирском городе Нефтекамск без вести пропал 42-летний житель Ижевска Денис Перевозчиков. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.

Сообщается, что мужчина приехал в Нефтекамск 10 дней назад – 26 августа – и потерялся. Правоохранители отмечают, пропавший злоупотребляет спиртными напитками .

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с сотрудником полиции по телефону 8 (987) 618-03-11.

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