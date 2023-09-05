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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 4:47

В деревне Староянзигитово пожар унес жизнь 93-летней пенсионерки

В Башкирии в пожаре погибла 93-летняя женщина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкири

Фото: МЧС Башкири

Сегодня ночью, 5 августа, в Краснокамском районе Башкирии в пожаре погибла пожилая женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент произошел по улице Победы в деревне Староянзигитово, огнем были охвачены бревенчатый дом, баня и сарай. Дом был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем, благодаря которому из дома успел вовремя самостоятельно эвакуироваться 59-летний мужчина. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен труп 93-летней женщины.

Причины пожара и его обстоятельства устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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