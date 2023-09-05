Недалеко от деревни Галеево заблудились в лесу группа пожилых людей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 4 сентября, в Баймакском районе Башкирии в лесу потерялась группа пожилых людей. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Один мужчина и две женщины не смогли объяснить, где находятся. На их поиски направили спасителей Госкомитета региона по ЧС. Сотрудники службы нашли потерявшихся в лесном массиве в трех километрах от деревни Галеево. В медицинской помощи пенсионеры не нуждались.

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