В уфимской Шакше в пожаре чуть не погибли три человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 5 августа, в Калининском районе Уфы случился пожар в жилом доме. О происшествии рассказала пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло на улице Коммунальная на кухне двухкомнатной квартиры в МКД. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб. Прибывшие специалисты обнаружили сильное задымление в подъезде. Из опасной зоны пожарные спасли трех человек, в том числе одного ребенка.

Горение удалось ликвидировать. К тушению пожара привлекалось 11 человек и три единицы техники. Причины пожара и его обстоятельства установит дознаватель МЧС.

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