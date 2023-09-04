Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 16:00

Для столовых школ Башкирии разработана единая брендированная посуда

Она получила название «Ешь, учись, расти»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Для школьных столовых в Башкирии создана единая брендированная посуда

Для школьных столовых в Башкирии создана единая брендированная посуда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии разработали единую брендированную посуду для республиканских школьных столовых. Об этом сообщил первый замминистра торговли и услуг РБ Азат Аскаров. По его словам, посуда получила название «Ешь, учись, расти».

Теперь все 27 операторов питания будут следовать единому стандарту утвари. Аскаров подчеркнул, что решение было продиктовано желанием улучшить комфорт учащихся.

— Это сделано для максимального комфорта учеников. Кроме того, разработана и единая брендированная одежда для сотрудников школьных столовых, — прокомментировал нововведение Азат Аскаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.