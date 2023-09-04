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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:09

Глава Башкирии прокомментировал происходящее в школьных чатах

Руководитель региона заявил, что у него не хватает нервов их читать
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой прокомментировал происходящее в школьных родительских чатах.

Руководитель региона заявил, что него не хватает нервов читать школьные чаты. Он поинтересовался у главы министерства образования и науки республики Айбулата Хажина, поступают ли от родителей учащихся жалобы на качество питания в столовых. Тот ответил, что пока что их не поступало, однако Минобр продолжает следить за ситуацией.

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