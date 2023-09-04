21-летняя девушка разбилась в ДТП в Октябрьском районе Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера поздно вечером, 3 сентября, в Октябрьском районе Уфы в аварии пострадал молодая девушка. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД столицы Башкирии.

ДТП произошло на улице Рудольфа Нуреева. 55-летний житель Благоварского района за рулем Chevrolet Niva во время разворота врезался во встречную Ford Fiesta. В результате случившегося 21-летняя пассажирка «Форда» получила ушибы.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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