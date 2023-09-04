В Башкирии провели «операцию отчаяния» мужчине с кровью в мочевом пузыре

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Кумертау врачи городской больницы спасли мужчину с гемотампонадой мочевого пузыря. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

86-летний пациент экстренно поступил в приемное отделение медучреждения с гемотампонадой – у мужчины мочевой полностью был заполнен сгустками крови. Специалисты смогли стабилизировать состояние пенсионера, и последующее лечение проводилось консервативными методами. Однако спустя несколько недель гемотампонада вновь случилась.

Врач-уролог Фаниль Кантимеров решил провести «операцию отчаяния» – крайне рискованное хирургическое вмешательство, но без которого пациента ждет смерть. Мужчине удалили аденому простаты и ушили сосуды шейки мочевого пузыря. Объем простаты у больного был 670 кубических сантиметров, при норме – 25-29 .

– В данный момент состояние больного стабильное, соответствует тяжести и срокам проведения операции, с учетом возраста, – рассказал в своей публикации министр здравоохранения Башкирии.

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