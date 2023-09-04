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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:12

25-летняя девушка пропала на Инзерских зубчатках, когда ушла фотографироваться

В Башкирии девушка отправилась фотографироваться на Инзерские зубчатки и пропала
Захар ЯКОВЛЕВ
Инзерские зубчатки Фото: Андрей КУЗЬМИН

Инзерские зубчатки Фото: Андрей КУЗЬМИН

Вчера днем, 3 сентября, в Белорецком районе Башкирии пропала 25-летняя девушка. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Незарегистрированная туристическая группа из Уфы из 14 человек совершала восхождение на Инзерские зубчатки. Одна из туристок пошла фотографироваться и пропала. Остальные путешественники не смогли ее отыскать и дождаться. Приятели девушки вернулись без нее и рассказали об инциденте в экстренные службы. Поисками занялись сотрудники правоохранительных органов.

К счастью, уже к вечеру пропавшая нашлась самостоятельно. Обстоятельства случившегося уточняются.

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