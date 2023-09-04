В Башкирии простились с погибшим в СВО 61-летним учителем Файрусом Гафаровым

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В минувшую субботу, 2 сентября, в Мелеузовском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Файрусом Гафаровым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Файрус Фанисович родился 18 апреля 1962 года в Мелеузе. Он учился в школе №5, в 1977 году продолжил учебу в стерлитамакской школе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) по специальности радиомеханика. В 1980-1982 года проходил службу в армии, был командиром отделения. После службы Гафарова призвали в МВД, где он проработал больше 10 лет и был награжден медалями «За безупречную службу» первой и второй степеней.

С 1995 года работал руководителем допризывной подготовки в мелеузовской гимназии №1. Под предводительством Файруса Фанисовича обучающиеся неоднократно становились победителями республиканских конкурсов по основам безопасности жизнедеятельности, отмечен Почетной грамотой МЧС Башкирии.

С 2004 по 2022 год занимал должность председателя местного отделения ДОСААФ России. Неоднократно награждался Почетными грамотами и памятными медалями России, Башкирии и администрации района.

В минувшем июне Файрус Фанисович отправился добровольцем в зону проведения СВО.

– Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Файруса Гафарова, – написала пресс-служба администрации Мелеузовского района.

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